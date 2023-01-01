Биография

Английский кинопродюсер и сценарист Саймон Кинберг родился в предместье Лондона в 1973 году, 2 августа. Известен своими работами над многими нашумевшими фильмами, причем совсем недавно удача отвернулась от его нового проекта «Люди Х. Темный Феникс», но это не умаляет его заслуги как продюсера и сценариста в прошлых проектах. Прежде всего он известен российскому зрителю по фильму «Марсианин» 2015 года, который был номинирован на «Оскар», а успех у зрителей во много раз превзошел самые смелые ожидания. Проект «Люди Х» хорошо известен зрителям всех стран, хотя два последних фильма проекта, очевидно, из-за излишней фантастичности, оказались проваленными. Фильмы Саймона Кинберга отличаются ярким использованием фантастической направленности, что подкупает. Имеет место полусказочная фантазийность, которую любят дети. Но есть и множество работ в иных жанрах. Боевик «Мистер и миссис Смит» 2007 года, «Золушка» 2015 года, сериал «Последний кандидат» 2016 года хорошо показывают разноплановость снимаемых лент. Всего 35 проектов. Роли Саймона Кинберга в игровом кино реализованы в 6 кинолентах, одна из которых – тот же боевик о чете Смит. Снято 19 фильмов, где он явился еще и автором сценария, это серия о людях Х и знаменитый «Шерлок Холмс». Лента неоднозначная по качеству передачи идеи Конан Дойля, но несомненно интересная.