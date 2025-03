Биография

Американский автор комиксов и режиссер Дэвид С Гойер родился в Анн-Арборе (Мичиган) в 1965 году. За время творческой деятельности был номинирован на 4 премии Hugo Awards. Дэвид С Гойер стал выпускником Университета Южной Калифорнии и Школы Кино и Телевидения в 1988 г. Учился у Нельсона Гиддинга и нередко возвращался в его класс в роли докладчика. Окончив учебу, он сразу же успешно продал первый сценарий к к/ф «Ордер на смерть», который вышел на экраны в 1989 г. с Ван Даммом в главной роли. На свою первую зарплату он решил купить новый Isuzu Trooper, который, по несчастливой случайности, у него украли в первую ночь, когда он направлялся домой. Он выиграл премию «Сатурн» за лучший сценарий для «Бэтмена: начало» (2005) и получил еще одну номинацию за «Темный город». Наиболее известными фильмами Дэвида С Гойера стали картины о супергероях, включая трилогию Нолана о Темном рыцаре (2005-2012 годы), Man of Steel (2013 год) и «Бэтмэн против Супермена» (2016 год). Он снял также и несколько полнометражных фильмов, среди которых можно отметить Zig Zag (2002 год), Blade: Trinity (2004 год), The Invisible (2007 год) и The Unborn (2009 год).