Лес призраков
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Лес призраков

Лес призраков (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.62016, The Forest
Ужасы89 мин18+

О фильме

Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском острове Хонсю. Поиски приводят в таинственный лес. Сара не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лес призраков»