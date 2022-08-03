Лес призраков (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.62016, The Forest
Ужасы89 мин18+
О фильме
Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском острове Хонсю. Поиски приводят в таинственный лес. Сара не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДЗРежиссёр
Джейсон
Зада
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- СВАктриса
Стефани
Вогт
- ОТАктёр
Осаму
Танпопо
- ЯТАктёр
Ясуо
Тобисима
- ИКАктриса
Ибуки
Канеда
- АИАктриса
Акико
Ивасэ
- КИАктёр
Кикуо
Ичикава
- НСАктриса
Норико
Сакура
- ЙААктёр
Йозеф
Аоки
- НАСценарист
Ник
Антоска
- СКСценарист
Сара
Корнвэлл
- БКСценарист
Бен
Кетаи
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Гойер
- Продюсер
Дэвид
Линд
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- МТОператор
Маттиаш
Троёлструп
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири