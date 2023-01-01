Биография

Брук Смит — американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 22 мая 1967 года. Выросла в творческой семье: ее отец работал издателем, а мать была журналистом в сфере кино и телевидения. Карьеру начала с сериала «Уравнитель», где появилась в эпизодической роли. Сегодня фильмография Брук Смит насчитывает свыше 80 работ. Ее можно встретить в полнометражных картинах «Молчание ягнят», «День труда», «Интерстеллар», «Человек, которого не было», а также в сериалах «Американская история ужасов», «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Супергерл».