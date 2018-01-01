Wink
Фильмы
Игра без правил
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра без правил»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра без правил»

Режиссёры

Даг Лайман

Даг Лайман

Doug Liman
Режиссёр

Актёры

Наоми Уоттс

Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаValerie Plame
Шон Пенн

Шон Пенн

Sean Penn
АктёрJoe Wilson
Ананд Тивари

Ананд Тивари

Anand Tiwari
АктёрHafiz
Джессика Хехт

Джессика Хехт

Jessica Hecht
АктрисаSue
Ребекка Ригг

Ребекка Ригг

Rebecca Rigg
АктрисаLisa
Брук Смит

Брук Смит

Brooke Smith
АктрисаDiana
Том Маккарти

Том Маккарти

Tom McCarthy
АктёрJeff
Майкл Келли

Майкл Келли

Michael Kelly
АктёрJack
Кристоффер Райан Уинтерс

Кристоффер Райан Уинтерс

Kristoffer Ryan Winters
АктёрJoe Turner (в титрах: Kristoffer Winters)
Шон Махон

Шон Махон

Sean Mahon
АктёрCIA Analyst #1

Сценаристы

Джез Баттеруорт

Джез Баттеруорт

Jez Butterworth
Сценарист
Джозеф Уилсон

Джозеф Уилсон

Joseph Wilson
Сценарист
Валери Плэйм

Валери Плэйм

Valerie Plame
Сценарист

Продюсеры

Джез Баттеруорт

Джез Баттеруорт

Jez Butterworth
Продюсер
Акива Голдсман

Акива Голдсман

Akiva Goldsman
Продюсер
Даг Лайман

Даг Лайман

Doug Liman
Продюсер
Билл Полад

Билл Полад

Bill Pohlad
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Дмитрий Курта

Дмитрий Курта

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа

Монтажёры

Кристофер Теллефсен

Кристофер Теллефсен

Christopher Tellefsen
Монтажёр

Операторы

Даг Лайман

Даг Лайман

Doug Liman
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор