Биография

Джез Баттеруорт – сценарист, режиссер театра и кино, родился в марте 1969 года. Фильмография насчитывает порядка 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали кино-адаптация пьесы «Моджо», комедийная драма «Именинница», триллер «Игра без правил» (2010). Джез Баттеруорт получил образование в Кембриджском колледже. Свою кинокарьеру начал совместно с братьями. Первым фильмом Джеза Баттеруорта, к которому он написал сценарий, стала драма «Рождество» (1996). В том же году сценарист был удостоен премии «Лоренса Оливье» за театральную постановку «Моджо». Пьеса легла в основу сценария к одноименному фильму, который год спустя снял Джез Баттеруорт. Второй режиссерской работой стала авантюрная комедийная драма «Именинница» (2001). Главные роли в кинокартине исполнили Николь Кидман, Бен Чаплин и Венсан Кассель. В 2010 году Джез Баттеруорт совместно со своим братом написал сценарий к биографическому триллеру «Игра без правил». Кинокартина принесла им приз от Гильдии сценаристов. Джез Баттеруорт также является автором сценариев к таким картинам, как «Грань будущего», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Черная месса», «Ford против Ferrari».