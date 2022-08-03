Китайский Новый год (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла всe держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени – она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды, накануне важной конференции, налаженный ритм даeт сбой. Всe идeт наперекосяк, и шаловливый Вовка оказывается на работе Светланы во время приeма важной делегации. В этот же день героиня знакомится с Евгением – неунывающим полиглотом, дающим уроки иностранных языков. Поначалу Евгений с его необычной манерой общения раздражает Светлану. К тому же, его попытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная череда событий заставит героев новыми глазами взглянуть друг на друга..

