Китайский Новый год
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Китайский Новый год

Китайский Новый год (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Китайский Новый год
Мелодрама91 мин12+

О фильме

Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла всe держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени – она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды, накануне важной конференции, налаженный ритм даeт сбой. Всe идeт наперекосяк, и шаловливый Вовка оказывается на работе Светланы во время приeма важной делегации. В этот же день героиня знакомится с Евгением – неунывающим полиглотом, дающим уроки иностранных языков. Поначалу Евгений с его необычной манерой общения раздражает Светлану. К тому же, его попытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная череда событий заставит героев новыми глазами взглянуть друг на друга..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Китайский Новый год»