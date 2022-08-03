Китайский Новый год (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.92017, Китайский Новый год
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла всe держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени – она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды, накануне важной конференции, налаженный ритм даeт сбой. Всe идeт наперекосяк, и шаловливый Вовка оказывается на работе Светланы во время приeма важной делегации. В этот же день героиня знакомится с Евгением – неунывающим полиглотом, дающим уроки иностранных языков. Поначалу Евгений с его необычной манерой общения раздражает Светлану. К тому же, его попытки помочь создают лишь новые проблемы. Но удивительная череда событий заставит героев новыми глазами взглянуть друг на друга..
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Данила
Якушев
- ЮЧАктриса
Юлия
Чиплиева
- ЛРАктриса
Лилия
Разакова
- АОАктриса
Алена
Олькина
- КДАктёр
Кирилл
Дубровицкий
- РСАктёр
Руслан
Сабиров
- АНСценарист
Алевтина
Николаева
- АИСценарист
Андрей
Ивашкин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АВОператор
Андрей
Вацура
- АККомпозитор
Андрей
Климинов