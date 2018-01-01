Алёна Савастова

Биография

Алена Савастова — российская актриса театра и кино. Родилась в Омске 15 июля 1991 года. Алена выросла в семье, которая не была связана с кинематографом, но родители всегда поддерживали ее интерес к искусству. А открыла в девочке театральный талант школьная учительница. Так Алена стала частью труппы Омского университета культуры и искусств. Ей предложили роль в массовке. Вскоре Алена поступила в этот университет, но долго в нем не задержалась — отправилась в Северную столицу России, где поступила в СПбГАТИ, попав в класс к Юрию Гальцеву. Помимо кино, девушка поет, танцует, занимается спортом — очень любит экстрим, в частности, катание на сноуборде. Алена Савастова впервые появилась на экране в 2013 году, сыграв в сериале «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Роль была эпизодическая, но знаковая — актрису заметили зрители. Более заметная работа — роль болотной ведьмы — досталась ей в проекте «Дружина». А настоящая популярность пришла после выхода в прокат фильма «Патриот». На 2024 год Алена сыграла в 34 фильмах. Ее биография включает участие в проекте «Тайные мечты Алисы», где она сыграла главную героиню, сериалах «Спросите медсестру», «Ученица Мессинга» и других.