Во тьме (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
В российской лаборатории была произведена новая сверхсекретная вакцина, которая помогает лечить сразу несколько штаммов так называемых боевых вирусов, созданных руками человека. Но один из сотрудников лаборатории ока�зался предателем и пытается продать формулу странам ближнего зарубежья. Об этом узнает Влад Артемьев, сотрудник российской Службы внешней разведки. Он начинает поиск предателя, стараясь опередить шпионские группировки других стран.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДЗРежиссёр
Давид
Зограбян
- МПРежиссёр
Михаил
Погосов
- Актёр
Юрий
Кормушин
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- АКАктриса
Анна
Котова
- ВПАктёр
Виктор
Пипа
- КМАктёр
Карен
Мартиросян
- АШАктёр
Александр
Штендлер
- �НМАктёр
Нериюс
Манкус
- РААктёр
Роман
Алоян
- АГАктёр
Армен
Грейг
- ДСАктёр
Денис
Стрелков
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ААПродюсер
Аргишти
Алоян
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- АЖХудожница
Анна
Жукова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- АКОператор
Артур
Караян
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц