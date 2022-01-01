Во тьме (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

В российской лаборатории была произведена новая сверхсекретная вакцина, которая помогает лечить сразу несколько штаммов так называемых боевых вирусов, созданных руками человека. Но один из сотрудников лаборатории ока�зался предателем и пытается продать формулу странам ближнего зарубежья. Об этом узнает Влад Артемьев, сотрудник российской Службы внешней разведки. Он начинает поиск предателя, стараясь опередить шпионские группировки других стран.



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