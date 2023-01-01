Биография

Юрий Кормушин — российский актер и сценарист. Родился в Донецке 4 декабря 1969 года. С детства будущий артист много времени посвящал спорту, а в особенности — боевым искусствам. Юрий совершенствовался в дзюдо и самбо почти всю сознательную жизнь, обучаясь в разных странах, и даже издал книгу под названием «Как спасти жизнь и кошелек», посвященную самообороне. Помимо прочего, Кормушин развивался в творческих направлениях, окончив академию культуры и искусств в Питере, а затем — актерскую студию «Объектив» в Польше. Юрий Кормушин дебютировал в 2008 году в фильме «Поединок». Следующим проектом стал сериал «Джокер» 2010 года. Среди самых известных работ с участием актера детектив «Курортный туман», сериал «Синдром шахматиста», где ему досталась главная роль, а также мини-сериал «Стрелок».