8.82025, Злые люди. Сезон 1. Серия 7
Детективы, Драмы16+
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Злые люди 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
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О сериале
1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ким
Дружинин
- Актёр
Пётр
Рыков
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Антон
Денисенко
- НКАктёр
Николай
Клямчук
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- ВБАктриса
Виктория
Бычкова
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- АМАктёр
Антон
Макуха
- Актёр
Ярослав
Могильников
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- ЛМАктриса
Лика
Маркелова
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- ФУАктёр
Федор
Ушаков
- ДПАктёр
Дмитрий
Петряев
- ИГАктёр
Игорь
Гулаков
- ВРАктёр
Вадим
Рябинин
- АБАктриса
Алёна
Батурина
- ДМАктёр
Денис
Мотков
- ЮТАктриса
Юлия
Томашевская
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ОЧАктриса
Ольга
Челышева
- СКАктёр
Стэнли
Красовицки
- Актёр
Алексей
Розин
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- Актёр
Константин
Мирошников
- ИОАктёр
Иван
Оранский
- СГАктёр
Сергей
Грузинов
- АКАктёр
Антон
Косточкин
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- МКАктриса
Маргарита
Королькова
- ИГАктёр
Иван
Гришанов
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- АПАктёр
Андрей
Петелько
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- ДБАктёр
Денис
Барковский
- АТАктёр
Александр
Трушинский
- АЩАктёр
Андрей
Щелкунов
- РБАктёр
Роман
Борзовский
- АБАктёр
Артём
Борзовский
- АТАктёр
Арсений
Тополага
- ФЛАктёр
Федор
Липатов
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СЛАктёр
Семен
Литвинов
- АЗАктёр
Александр
Зиновкин
- СБАктёр
Степан
Буряков
- НААктёр
Николай
Алипа
- ИТАктёр
Иван
Трус
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- НССценарист
Николай
Свечин
- АГСценарист
Анна
Гвоздь
- ЕКСценарист
Евгений
Кудельников
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- СКПро�дюсер
Станислав
Крылевский
- АБХудожник
Андрей
Белан
- АСХудожница
Анна
Смехова
- КГОператор
Кирилл
Герра
- РОКомпозитор
Райан
Оттер