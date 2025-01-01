Злые люди. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Злые люди
1-й сезон
6-я серия
8.72025, Злые люди. Сезон 1. Серия 6
Детективы, Драмы16+
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Злые люди 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Злые люди»