Любка (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Судьба сталкивает двух девочек в самом начале их жизней. Семилетняя Любка, растущая среди уличных воров, отвлекает внимание богатой семьи на вокзале, а в этот момент у них крадут чемодан. После этого случая, «маленькая разбойница» часто представляет себя на месте хорошо одетой девочки, с мамой, папой и красивой куколкой в руках. Прошли годы, и они вновь встречаются в далеком уральском городке, куда Ирина, уже молодой врач, попала по распределению. Ее мать, Фаина Семеновна вскоре умирает, и Ирина остается совсем одна. Она ищет няню для своей дочки. Но в маленьком городке при металлургическом комбинате трудно найти подходящую кандидатуру: основной контингент – бывшие заключенные и вольнонаемные. Девушка выбирает своенравную девицу, только-только отсидевшую срок, Любку.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Митин
- Актриса
Елена
Лядова
- АГАктриса
Анастасия
Городенцева
- НЧАктриса
Наталья
Чернявская
- АААктёр
Артем
Артемьев
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актриса
Марина
Куделинская
- ООАктриса
Ольга
Онищенко
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- СМСценарист
Станислав
Митин
- ДРСценарист
Дина
Рубина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- ЕБКомпозитор
Евгений
Баскаков
- ИЛКомпозитор
Илья
Лунднин
- АЮКомпозитор
Андрей
Юматов