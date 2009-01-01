Любка (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Судьба сталкивает двух девочек в самом начале их жизней. Семилетняя Любка, растущая среди уличных воров, отвлекает внимание богатой семьи на вокзале, а в этот момент у них крадут чемодан. После этого случая, «маленькая разбойница» часто представляет себя на месте хорошо одетой девочки, с мамой, папой и красивой куколкой в руках. Прошли годы, и они вновь встречаются в далеком уральском городке, куда Ирина, уже молодой врач, попала по распределению. Ее мать, Фаина Семеновна вскоре умирает, и Ирина остается совсем одна. Она ищет няню для своей дочки. Но в маленьком городке при металлургическом комбинате трудно найти подходящую кандидатуру: основной контингент – бывшие заключенные и вольнонаемные. Девушка выбирает своенравную девицу, только-только отсидевшую срок, Любку.



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