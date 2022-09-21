Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах.



В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек. Операций руководит опытный командир — капитан Минаев. С ним — сержант Круминь, отлично знающий немецкий язык, и рядовые Тарич, Наседкин и Супрунов.

