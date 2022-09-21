Пятеро с неба (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.21969, Пятеро с неба
Приключения89 мин18+
О фильме
Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах.
В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек. Операций руководит опытный командир — капитан Минаев. С ним — сержант Круминь, отлично знающий немецкий язык, и рядовые Тарич, Наседкин и Супрунов.
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВШРежиссёр
Владимир
Шредель
- ГСАктёр
Глеб
Селянин
- ГЮАктёр
Герман
Юшко
- РГАктёр
Роман
Громадский
- АЧАктёр
Александр
Чирков
- ВСАктёр
Виктор
Семёновский
- ГААктёр
Григорий
Аронов
- ЛБАктриса
Лариса
Буркова
- ВКАктёр
Владимир
Карпенко
- ЮМАктёр
Юрий
Мальцев
- АСАктёр
Александр
Соколов
- ЛБСценарист
Леонид
Браславский
- АТПродюсер
А.
Тарасов
- ОКОператор
Олег
Куховаренко