Пятеро с неба
Wink
Фильмы
Пятеро с неба

Пятеро с неба (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

9.21969, Пятеро с неба
Приключения89 мин18+

О фильме

Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах.

В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек. Операций руководит опытный командир — капитан Минаев. С ним — сержант Круминь, отлично знающий немецкий язык, и рядовые Тарич, Наседкин и Супрунов.

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb