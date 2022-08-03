Бабушкин внук (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

История, случившаяся с Давидом Калошяном — весeлым, открытым мальчишкой, переехавшим с семьeй из родного Еревана в Ленинград, где всe ему внове. Девочка, как и он, только что пришедшая в новую школу и не сумевшая в силу разных обстоятельств подружиться с кем-либо в классе, делится с Давидом своими тайнами и трудностями. Давид узнаeт, что Светка пишет стихи, но не сразу понимает, что столь печальный стиль стихов связан с личной, семейной трагедией... Как поведeт себя Давид? Сможет ли сохранить тайны Светы?

