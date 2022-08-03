Бабушкин внук (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.11979, Бабушкин внук
Семейный76 мин18+
О фильме
История, случившаяся с Давидом Калошяном — весeлым, открытым мальчишкой, переехавшим с семьeй из родного Еревана в Ленинград, где всe ему внове. Девочка, как и он, только что пришедшая в новую школу и не сумевшая в силу разных обстоятельств подружиться с кем-либо в классе, делится с Давидом своими тайнами и трудностями. Давид узнаeт, что Светка пишет стихи, но не сразу понимает, что столь печальный стиль стихов связан с личной, семейной трагедией... Как поведeт себя Давид? Сможет ли сохранить тайны Светы?
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АБРежиссёр
Адольф
Бергункер
- ГМАктёр
Грачя
Мхитарян
- НШАктриса
Надя
Шульженко
- НТАктриса
Нина
Тер-Осипян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ВГАктриса
Виолетта
Геворкян
- ГХАктриса
Гоар
Хачикян
- МБАктриса
Марина
Бугакова
- ББАктёр
Борис
Бирман
- АГАктёр
Александр
Гроховский
- НЧАктриса
Наталия
Четверикова
- ЭАСценарист
Эдуард
Акопов
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий