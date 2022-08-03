Марья-искусница (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
9.51959, Марья-искусница
Фэнтези, Приключения74 мин6+
О фильме
Отставной солдат, бравый барабанщик возвращается домой после долгой службы. Но не так-то просто добраться до цели отзывчивому человеку. Ведь по пути ему всe время встречаются те, кого он не может оставить в беде. То медвежата просят помочь спасти из капкана их деда, то мальчик Иван рассказывает, что злой Водяной украл его маму, Марью-искусницу. Чтобы вызволить последнюю, солдат отправится в царство повелителя болот и столкнется со множеством трудностей, о которых он и не помышлял.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Роу
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ОХАктриса
Ольга
Хачапуридзе
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- СТАктёр
Сергей
Троицкий
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- БКПродюсер
Борис
Краковский
- ЛАОператор
Леонид
Акимов