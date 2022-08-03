Марья-искусница (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Марья-искусница
Отставной солдат, бравый барабанщик возвращается домой после долгой службы. Но не так-то просто добраться до цели отзывчивому человеку. Ведь по пути ему всe время встречаются те, кого он не может оставить в беде. То медвежата просят помочь спасти из капкана их деда, то мальчик Иван рассказывает, что злой Водяной украл его маму, Марью-искусницу. Чтобы вызволить последнюю, солдат отправится в царство повелителя болот и столкнется со множеством трудностей, о которых он и не помышлял.

