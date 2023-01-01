Волшебная лампа Аладдина (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация знаменитой сказки из собрания «Тысяча и одна ночь» о багдадском бедняке, ставшем обладателем волшебной лампы. Магрибский колдун мечтает заполучить особую лампу — в ней заперт джинн, который будет исполнять его желания. Найти ее в загадочном городе теней может только Аладдин, бедняк из Багдада. Колдун надеется убить юношу, когда тот выполнит свою часть сделки, но Аладдин чудом избегает смерти и выпускает из лампы джинна. Тот рассказывает, насколько коварен магрибинец, и признает бедняка своим повелителем. Аладдин решает применить свои новые способности, чтобы познакомиться с прекрасной царевной Будур, за один взгляд на которую простолюдина могут казнить. Девушка одного за одним отвергает потенциальных женихов, но у Аладдина получается завладеть ее вниманием. Сумеет ли вчерашний бедняк жениться на царевне, расскажет фильм «Волшебная лампа Аладдина» (1967) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в сервисе Wink.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыСоветские, Приключения, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- ББАктёр
Борис
Быстров
- ДЧАктриса
Додо
Чоговадзе
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- ЕВАктриса
Екатерина
Верулашвили
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ГСАктёр
Гусейн
Садыхов
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- ОБАктёр
Отар
Биланишвили
- ВВСценарист
Виктор
Виткович
- ГЯСценарист
Григорий
Ягдфельд
- ИМПродюсер
Иван
Морозов
- КНАктёр дубляжа
Константин
Николаев
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- ЛРОператор
Лев
Рогозин
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв