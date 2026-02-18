Жили три холостяка
Wink
Сериалы
Жили три холостяка

Жили три холостяка (сериал, 1973) смотреть онлайн

1973, Жили три холостяка 1 сезон
Мюзикл, Комедия12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Веселая история о трех молодых аспирантах, поклявшихся во имя науки, остаться холостяками, и не подозревающих, что очень скоро им придется расстаться со своею холостой жизнью...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb