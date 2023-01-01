Человек с ружьем
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Человек с ружьем

Человек с ружьем (фильм, 1938) смотреть онлайн

1938, Человек с ружьем
Драма, Военный86 мин6+
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О фильме

1917 год. Солдат Иван Шадрин отправляется с фронта в революционный Петроград, с письмом к Ленину. Шадрин и его товарищи верят, что Ленин даст ответы на все вопросы, волнующие рабочих. В то время на Петроград наступает войско генерала Краснова…

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с ружьем»