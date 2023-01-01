Человек с ружьем (фильм, 1938) смотреть онлайн
1938, Человек с ружьем
Драма, Военный86 мин6+
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О фильме
1917 год. Солдат Иван Шадрин отправляется с фронта в революционный Петроград, с письмом к Ленину. Шадрин и его товарищи верят, что Ленин даст ответы на все вопросы, волнующие рабочих. В то время на Петроград наступает войско генерала Краснова…
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СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- СЮРежиссёр
Сергей
Юткевич
- МШАктёр
Максим
Штраух
- МГАктёр
Михаил
Геловани
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- АААктёр
А.
Андреев
- ВЛАктёр
Владимир
Лукин
- МБАктёр
Марк
Бернес
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- СКАктёр
Степан
Каюков
- БТАктёр
Борис
Тенин
- НПСценарист
Николай
Погодин
- ЯАПродюсер
Яков
Анцелович
- АБХудожник
Александр
Блэк
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ПАКомпозитор
Павел
Арманд
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович