Живые и мертвые (сериал, 1963) смотреть онлайн

Живые и мертвые
Живые и мертвые
1963, Живые и мертвые 1 сезон
Драма, Военный
Живые и мертвые (сериал, 1963)

Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны - многочисленных отступлений 1941 года.

СССР
Военный, Драма

8.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

