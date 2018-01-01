Wink
Сериалы
Живые и мертвые
Актёры и съёмочная группа сериала «Живые и мертвые»

Актёры и съёмочная группа сериала «Живые и мертвые»

Актёры

Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

АктёрИван Синцов
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёргенерал Серпилин
Алексей Глазырин

Алексей Глазырин

АктёрМалинин
Олег Ефремов

Олег Ефремов

АктёрИванов
Лев Любецкий

Лев Любецкий

Актёркомиссар
Владлен Паулус

Владлен Паулус

Актёрмайор Данилов
Евгений Самойлов

Евгений Самойлов

Актёр
Людмила Крылова

Людмила Крылова

АктрисаОвсянникова
Борис Чирков

Борис Чирков

АктёрБирюков
Людмила Любимова

Людмила Любимова

АктрисаМаша
Василий Макаров

Василий Макаров

АктёрЗайчиков
Роман Хомятов

Роман Хомятов

АктёрЛюсин
Виктор Авдюшко

Виктор Авдюшко

АктёрШестаков
Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрКрутиков
Игорь Пушкарев

Игорь Пушкарев

АктёрХорышев

Сценаристы

Константин Симонов

Константин Симонов

Сценарист
Александр Столпер

Александр Столпер

Сценарист

Художники

Стален Волков

Стален Волков

Художник
Ганна Ганевская

Ганна Ганевская

Художница

Операторы

Николай Олоновский

Николай Олоновский

Оператор