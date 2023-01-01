Дорогой мой человек (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Врач встречает в госпитале свою возлюбленную, получившую на войне тяжелое ранение. Фильм «Дорогой мой человек» — советская драма Йосифа Хейфица с Алексеем Баталовым в главной роли.



Владимир Устименко служит врачом-хирургом в военном госпитале. Он верно служит своему делу, и так же верен своей любимой, с которой его предательски разлучила война. Он помнит, какой была его Варя Степанова до трагедии, разрушившей судьбы многих: неугомонная девчонка работала геологом и была полна жизни и надежд однажды стать большой актрисой. Долгая разлука не ослабила чувств Владимира. Когда к нему попадает пациентка с тяжелой травмой и без сознания, Устименко узнает в ней Варю. Ему предстоит провести сложную операцию, от которой будет зависеть жизнь девушки.



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