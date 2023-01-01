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Фильмы
Дорогой мой человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой мой человек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой мой человек»

Режиссёры

Иосиф Хейфиц

Иосиф Хейфиц

Режиссёр

Актёры

Алексей Баталов

Алексей Баталов

АктёрВладимир Устименко
Инна Макарова

Инна Макарова

АктрисаВарвара Степанова
Петр Константинов

Петр Константинов

АктёрРодион Мефодиевич Степанов
Леонид Быков

Леонид Быков

АктёрПаша Богатырев
Борис Чирков

Борис Чирков

Актёрсанитар Жилин
Иван Переверзев

Иван Переверзев

АктёрКозырев
Юрий Медведев

Юрий Медведев

АктёрЕвгений Родионович Степанов
Цецилия Мансурова

Цецилия Мансурова

Актрисавоенврач Ашхен Оганян
Лидия Штыкан

Лидия Штыкан

АктрисаЛюба Вересова
Петр Кирюткин

Петр Кирюткин

Актёрдед Мефодий

Сценаристы

Иосиф Хейфиц

Иосиф Хейфиц

Сценарист

Продюсеры

Михаил Генденштейн

Михаил Генденштейн

Продюсер

Монтажёры

Елена Баженова

Елена Баженова

Монтажёр

Операторы

Моисей Магид

Моисей Магид

Оператор
Лев Сокольский

Лев Сокольский

Оператор

Композиторы

Венедикт Пушков

Венедикт Пушков

Композитор