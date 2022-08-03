Сказка о попе и о работнике его Балде (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.01956, Сказка о попе и о работнике его Балде
Мультфильм, Комедия24 мин18+
О фильме
Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год. Приближалось время расплаты. Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника. Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Комедия, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb