Деревья на асфальте (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрая, душевная Анна Тимофеевна с болью покидала свой деревенский дом, своих односельчан. Сын Степан, опасаясь за здоровье матери, уговорил ее переехать в город. Чем могла, помогала она его семье и ждала возвращения из армии внука Генки, который, наконец, приехал с молодой красивой женой Светой. На смену радостным хлопотам пришла болезнь, после которой Анна Тимофеевна оказалась в загородном пансионате для престарелых. Затосковав по дому, она уезжает в родную деревню. Там она встречает Генку, и он становится для пожилой женщины самым близким и дорогим человеком.



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