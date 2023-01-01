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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Режиссёры

Игорь Масленников

Игорь Масленников

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

Василий Ливанов

АктёрШерлок Холмс
Виталий Соломин

Виталий Соломин

Актёрдоктор Ватсон
Рина Зелёная

Рина Зелёная

Актрисамиссис Хадсон
Борислав Брондуков

Борислав Брондуков

Актёринспектор Лестрейд
Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев

Актёринспектор Грегсон
Виктор Евграфов

Виктор Евграфов

Актёрпрофессор Мориарти
Александр Захаров

Александр Захаров

АктёрРональд Адэр
Борис Клюев

Борис Клюев

АктёрМайкрофт Холмс
Николай Крюков

Николай Крюков

Актёрполковник Моран
Анатолий Подшивалов

Анатолий Подшивалов

Актёрмаркёр Прайс

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Владимир Валуцкий

Сценарист
Артур Кона�н Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Олег Даль

Олег Даль

Актёр дубляжа

Художники

Нелли Лев

Нелли Лев

Художница
В. Сергеев

В. Сергеев

Художник

Операторы

Анатолий Лапшов

Анатолий Лапшов

Оператор
Юрий Векслер

Юрий Векслер

Оператор

Композиторы

Владимир Дашкевич

Владимир Дашкевич

Композитор