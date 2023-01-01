Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сериал, 1980) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.71980, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Серия 3
Криминал, Детективы6+
Сезоны и серии
Сюжет
Доктор Ватсон рано похоронил своего друга в водах Рейхенбахского водопада. Шерлок Холмс не так прост. Он воскрес из мертвых, чтобы вступить в схватку с последним безжалостным убийцей из шайки гения преступного мира п�рофессора Мориарти...
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Информация
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВЕАктёр
Виктор
Евграфов
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- Актёр
Борис
Клюев
- Актёр
Николай
Крюков
- АПАктёр
Анатолий
Подшивалов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ОДАктёр дубляжа
Олег
Даль
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ВСХудожник
В.
Сергеев
- АЛОператор
Анатолий
Лапшов
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич