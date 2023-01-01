Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Серия 1
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
1-й сезон
1-я серия

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.81980, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Серия 1
Криминал, Детектив6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Доктор Ватсон рано похоронил своего друга в водах Рейхенбахского водопада. Шерлок Холмс не так прост. Он воскрес из мертвых, чтобы вступить в схватку с последним безжалостным убийцей из шайки гения преступного мира профессора Мориарти...

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Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»