Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Доктор Ватсон рано похоронил своего друга в водах Рейхенбахского водопада. Шерлок Холмс не так прост. Он воскрес из мертвых, чтобы вступить в схватку с последним безжалостным убийцей из шайки гения преступного мира профессора Мориарти...



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