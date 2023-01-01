Женщины (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три новеллы о судьбе женщин в послевоенные годы. Второй фильм Павла Любимова, ставший одним из лидеров проката 60-х в СССР.



В начале 50-х Дуся Кузина переезжает из деревни в Москву и знакомится с работницей мебельной фабрики Екатериной Бедновой, которая помогает приезжей девушке с жильем и трудоустройством. Вскоре Дуся влюбляется в обаятельного коллегу Юрия, страстно желая, чтобы чувства оказались взаимными. Несколько лет спустя Дуся, будучи в отпуске в родной деревне, знакомится с матерью-одиночкой Алевтиной Ягодкиной и помогает ей перебраться в Москву. Екатерина, Дуся и Аля — три женщины, чьи судьбы очень тесно переплетаются.



Не пропустите сентиментальную драму по одноименному рассказу Ирины Велембовской о любви, простых радостях и печалях — смотреть фильм «Женщины» 1965 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!



Женщины смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.