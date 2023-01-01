WinkФильмыТайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императораАктёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора»
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора»
Режиссёры
Актёры
АктрисаЕкатерина Первая
Наталья Егорова
АктёрАлександр Меншиков
Сергей Шакуров
АктёрПетр I
Николай Караченцов
АктёрАлексей Долгорукий
Алексей Жарков
АктёрАндрей Остерман
Владимир Ильин
АктёрДмитрий Голи�цын
Владлен Давыдов
АктрисаАнна Петровна
Ирина Лачина
АктёрПавел Ягужинский
Вячеслав Гришечкин
АктрисаЕкатерина Иоанновна Мекленбургская
Людмила Зайцева
АктёрФеофан Прокопович