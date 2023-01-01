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Фильмы
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Наталья Егорова

Наталья Егорова

АктрисаЕкатерина Первая
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрАлександр Меншиков
Николай Караченцов

Николай Караченцов

АктёрПетр I
Алексей Жарков

Алексей Жарков

АктёрАлексей Долгорукий
Владимир Ильин

Владимир Ильин

АктёрАндрей Остерман
Владлен Давыдов

Владлен Давыдов

АктёрДмитрий Голицын
Ирина Лачина

Ирина Лачина

АктрисаАнна Петровна
Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин

АктёрПавел Ягужинский
Людмила Зайцева

Людмила Зайцева

АктрисаЕкатерина Иоанновна Мекленбургская
Георгий Мартынюк

Георгий Мартынюк

АктёрФеофан Прокопович

Сценаристы

Павел Финн

Павел Финн

Сценарист
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Сценарист

Продюсеры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Продюсер

Художники

Марина Здорнова-Патеновская

Марина Здорнова-Патеновская

Художница
Вера Скопинова

Вера Скопинова

Художница

Монтажёры

Людмила Свириденко

Людмила Свириденко

Монтажёр

Операторы

Анатолий Мукасей

Анатолий Мукасей

Оператор