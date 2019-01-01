Я подарю тебе победу (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Я подарю тебе Победу» — такое обещание дает 17-летний фронтовик-доброволец совсем еще юной санитарке госпиталя, в которую влюбляется до беспамятства и на всю жизнь. Через много лет в результате трагического случая дневник этого добровольца попадает в руки главного героя.



