Я подарю тебе победу (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Я подарю тебе победу
Драма97 мин12+
О фильме

«Я подарю тебе Победу» — такое обещание дает 17-летний фронтовик-доброволец совсем еще юной санитарке госпиталя, в которую влюбляется до беспамятства и на всю жизнь. Через много лет в результате трагического случая дневник этого добровольца попадает в руки главного героя.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

