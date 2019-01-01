Я подарю тебе победу (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Я подарю тебе победу
Драма97 мин12+
О фильме
«Я подарю тебе Победу» — такое обещание дает 17-летний фронтовик-доброволец совсем еще юной санитарке госпиталя, в которую влюбляется до беспамятства и на всю жизнь. Через много лет в результате трагического случая дневник этого добровольца попадает в руки главного героя.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ААРежиссёр
Арсен
Агаджанян
- Актёр
Марат
Башаров
- ЭБАктёр
Элгуджа
Бурдули
- ТААктёр
Тигран
Агаджанян
- КМАктриса
Кристина
Мурадян
- Актриса
Любава
Грешнова
- АМАктёр
Артур
Манукян
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Валерий
Баринов
- СМАктриса
Слобода
Мичалович
- ААСценарист
Арсен
Агаджанян
- ААПродюсер
Арсен
Агаджанян
- ОБПродюсер
Олег
Бабицкий
- АБПродюсер
Артем
Багдасарян
- ММОператор
Мко
Малхасян
- МУКомпозитор
Мартин
Улиханян