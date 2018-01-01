Wink
Фильмы
Снежная королева
Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева»

Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева»

Режиссёры

Елена Райская

Режиссёр

Актёры

Агнесса Зелтыня

АктрисаСнежная королева
Марат Башаров

АктёрАндрей
Яна Райская

АктрисаГретта
Станислав Эрдлей

АктёрКай
Регина Мянник

АктрисаЕлена
Евгения Дмитриева

АктрисаНаталья
Виталий Альшанский

АктёрСеверный Олень
Андрей Подошьян

АктёрТимур
Иван Оганесян

АктёрИгорь
Людмила Нильская

АктрисаСветлана

Сценаристы

Марина Мареева

Сценарист
Елена Райская

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Продюсер
Сергей Даниелян

Продюсер
Арам Мовсесян

Продюсер
Юрий Мороз

Продюсер

Операторы

Радик Аскаров

Оператор

Композиторы

Алена Свиридова

Композитор