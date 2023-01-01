Солдаты (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн бесплатно

Возвращение легенд: 6 сезон драмы о новобранцах объединит старых и новых героев, ведь все они — «Солдаты». Се�риал 2004 года доступен к просмотру на портале Wink.



Спустя несколько лет бывший полковник Павел Терентьевич Бородин, окончив Академию Генерального штаба, возвращается в родную часть в звании генерал-майора и должности командира дивизии. Виктор Романович Колобков тем временем успел жениться на девушке по имени Виктория, выросшей при гарнизоне, и заделался бизнесменом — он управляет сетью аптек. Полюбившийся зрителям Михаил Медведев, некогда простой солдат, стал успешным предпринимателем и занимается фармацевтическим бизнесом, что вызывает зависть у семьи Колобковых.



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