Солдаты (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 6 Серия 1Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 2Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 3Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 4Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 5Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 6Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 6 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 6 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 6 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 10Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 6 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 16Бесплатно
О сериале
Возвращение легенд: 6 сезон драмы о новобранцах объединит старых и новых героев, ведь все они — «Солдаты». Се�риал 2004 года доступен к просмотру на портале Wink.
Спустя несколько лет бывший полковник Павел Терентьевич Бородин, окончив Академию Генерального штаба, возвращается в родную часть в звании генерал-майора и должности командира дивизии. Виктор Романович Колобков тем временем успел жениться на девушке по имени Виктория, выросшей при гарнизоне, и заделался бизнесменом — он управляет сетью аптек. Полюбившийся зрителям Михаил Медведев, некогда простой солдат, стал успешным предпринимателем и занимается фармацевтическим бизнесом, что вызывает зависть у семьи Колобковых.
Привычные лица в новой истории: что с ними будет? Продолжайте вместе с нами смотреть «Солдаты». 6 сезон захватывающей драмы ждет вас на видеосервисе Wink.
Сериал Солдаты 6 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов