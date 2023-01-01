Солдаты. Сезон 12
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12-й сезон

Солдаты (сериал, 2007) сезон 12 смотреть онлайн бесплатно

9.52007, Солдаты. Сезон 12 50 серий
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Скоро весна, скоро любовь: сердечные дела офицеров получат раскрытие в новом сезоне проекта «Солдаты» — сериал 2004 года продолжайте смотреть на Wink вместе с нами.

В центре сюжета на этот раз — легендарный прапорщик Шматко. Отправившись в Одессу разыскивать пропавшую жену, офицер внезапно встречает прекрасную Анну. Женщина покоряет сердце Шматко, и он увозит новую пассию домой вместе с двумя ее детьми. В дяде прапорщика, Евгении Петровиче, тоже пробуждаются нежные чувства: объектом его внимания становится Анжела Олеговна; все бы ничего, только с приездом Шматко и его «гостей» семейству становится трудно делить жилплощадь и материальные блага.

Как неунывающий Шматко будет разбираться с бытовыми трудностями? Узнайте прямо сейчас — смотреть «Солдаты», 12 сезон можно на видеосервисе Wink.

Сериал Солдаты 12 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»