Солдаты (сериал, 2007) сезон 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 2Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 3Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 4Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 5Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 6Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 7Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 8Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 9Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 11Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 12Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 14Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 15Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 16Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 17Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 18Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 19Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 20Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 21Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 22Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 23Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 24Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 25Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 26Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 27Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 28Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 29Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 30Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 31Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 32Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 33Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 34Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 35Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 36Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 37Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 38Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 39Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 40Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 41Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 42Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 43Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 44Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 45Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 46Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 47Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 48Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 49Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 12 Серия 50Бесплатно
О сериале
Скоро весна, скоро любовь: сердечные дела офицеров получат раскрытие в новом сезоне проекта «Солдаты» — сериал 2004 года продолжайте смотреть на Wink вместе с нами.
В центре сюжета на этот раз — легендарный прапорщик Шматко. Отправившись в Одессу разыскивать пропавшую жену, офицер внезапно встречает прекрасную Анну. Женщина покоряет сердце Шматко, и он увозит новую пассию домой вместе с двумя ее детьми. В дяде прапорщика, Евгении Петровиче, тоже пробуждаются нежные чувства: объектом его внимания становится Анжела Олеговна; все бы ничего, только с приездом Шматко и его «гостей» семейству становится трудно делить жилплощадь и материальные блага.
Как неунывающий Шматко будет разбираться с бытовыми трудностями? Узнайте прямо сейчас — смотреть «Солдаты», 12 сезон можно на видеосервисе Wink.
Сериал Солдаты 12 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов