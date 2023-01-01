Солдаты (сериал, 2007) сезон 12 смотреть онлайн бесплатно

Скоро весна, скоро любовь: сердечные дела офицеров получат раскрытие в новом сезоне проекта «Солдаты» — сериал 2004 года продолжайте смотреть на Wink вместе с нами.



В центре сюжета на этот раз — легендарный прапорщик Шматко. Отправившись в Одессу разыскивать пропавшую жену, офицер внезапно встречает прекрасную Анну. Женщина покоряет сердце Шматко, и он увозит новую пассию домой вместе с двумя ее детьми. В дяде прапорщика, Евгении Петровиче, тоже пробуждаются нежные чувства: объектом его внимания становится Анжела Олеговна; все бы ничего, только с приездом Шматко и его «гостей» семейству становится трудно делить жилплощадь и материальные блага.



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