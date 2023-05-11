Солдаты (сериал, 2007) сезон 12 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

В «Новых «Солдатах» личная жизнь героев сериала претерпевает большие изменения. Прапорщик Шматко, уезжавший в Одессу на поиски жены, вернулся в родную часть с новой семьёй – Анной и её двумя детьми – Петей и Сашей. Анжела Олеговна тоже не осталась в стороне от любовных коллизий. В неё влюбился дядя Шматко — Евгений Петрович. Огромная семья столкнулась с множеством проблем – квартирных, финансовых, психологических. Но, как оказалось, все проблемы можно решить, если в семье царят дружба, любовь и взаимопонимание. Именно этого – взаимопонимания очень не хватает другой семье – Куренковых. Наташа не может простить мужу беспочвенных подозрений в измене. И, что бы ни предпринимал раскаявшийся Куренков, чтобы вернуть жену — всё бесполезно. Только его командировка в горячую точку заставит их помириться и понять, что на самом деле они искренне любят друг друга. Красавица медсестра Тамара Славская, отвергающая одного воздыхателя за другим, наконец-то находит свою большую любовь. Это – вновь прибывший в часть прапорщик Ковальский, настоящий красавчик. Влюбившись в Тамару, он пускается во все тяжкие, чтобы завоевать её. Даже попытки Славской убедить его в своей нетрадиционной ориентации (Тамара не верит мужчинам, и ухаживания Ковальского её сначала пугают), не могут повлиять на его чувство. Но их любви придётся пройти через тяжёлые испытания… Вы будете смеяться, но к прапорщику Данилюку тоже чуть было не вернулась его первая любовь – ныне вдова-миллионерша из Австралии Нинка-Нинэль. Ох и натворил Данилыч дел из-за этой любви! Чуть в Австралию не укатил… Хорошо, что во время опомнился. В жизни дедов и духов тоже происходит немало интересного. Ефрейтор Кот неожиданно становится фотомоделью, Бутонов с лёгкой руки бывшего студента Тонышева погружается в недра эзотерики, а Суслопаров становится буквально ротной Кассандрой, гадая всем желающим на картах. И все они –тоже жертвы большой любви офицеров и прапорщиков… к дисциплине и порядку.

