Солдаты. Сезон 7
Wink
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Солдаты
7-й сезон

Солдаты (сериал, 2006) сезон 7 смотреть онлайн

9.52006, Солдаты. Сезон 7 16 серий
Драма, Комедия16+

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О сериале

Страсти продолжают накаляться: новая жизнь бывших военных в многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите онлайн на платформе Wink.

Борьба Медведевых и Колобковых становится все более напряженной: Виктор готов пойти на все, чтобы избавиться от конкурента. В аптеках Медведева проводятся регулярные проверки, и бизнесмен понимает, чьих это рук дело. Шматко тем временем бегает в поисках квартиры — повсюду, кроме места службы, и поэтому его долг приходится исполнять сержанту Скрипке. Командир части Зубов недоволен разбродом и шатанием в заправке моторов — священном деле, к которому прапорщик относится спустя рукава.

Чем закончится противостояние аптек и восстановит ли Зубов дисциплину в части? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 7 сезон доступен целиком на видеопортале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»