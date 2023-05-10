Страсти продолжают накаляться: новая жизнь бывших военных в многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите онлайн на платформе Wink.



Борьба Медведевых и Колобковых становится все более напряженной: Виктор готов пойти на все, чтобы избавиться от конкурента. В аптеках Медведева проводятся регулярные проверки, и бизнесмен понимает, чьих это рук дело. Шматко тем временем бегает в поисках квартиры — повсюду, кроме места службы, и поэтому его долг приходится исполнять сержанту Скрипке. Командир части Зубов недоволен разбродом и шатанием в заправке моторов — священном деле, к которому прапорщик относится спустя рукава.



Чем закончится противостояние аптек и восстановит ли Зубов дисциплину в части? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 7 сезон доступен целиком на видеопортале Wink.

