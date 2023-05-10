Солдаты (сериал, 2006) сезон 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 1Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 2Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 3Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 6Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 8Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 9Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 10Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 11Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 12Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 13Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 16Бесплатно
О сериале
Страсти продолжают накаляться: новая жизнь бывших военных в многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите онлайн на платформе Wink.
Борьба Медведевых и Колобковых становится все более напряженной: Виктор готов пойти на все, чтобы избавиться от конкурента. В аптеках Медведева проводятся регулярные проверки, и бизнесмен понимает, чьих это рук дело. Шматко тем временем бегает в поисках квартиры — повсюду, кроме места службы, и поэтому его долг приходится исполнять сержанту Скрипке. Командир части Зубов недоволен разбродом и шатанием в заправке моторов — священном деле, к которому прапорщик относится спустя рукава.
Чем закончится противостояние аптек и восстановит ли Зубов дисциплину в части? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 7 сезон доступен целиком на видеопортале Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов