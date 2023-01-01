Солдаты (сериал, 2005) сезон 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 17Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 18Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 19Бесплатно
Сюжет
Старые герои, новая жизнь: что ждет зрителя в 4 сезоне драмы «Солдаты»? Сериал 2004 года приглашаем смотреть прямо сейчас на Wink.
В мотострелковой части снова перестановки: вместо Нелипы на базу присылают нового младшего сержанта с талантом художника, а Самсонова тем временем высылают из штаба за соблазнение дочери полковника. Однако парень не останавливается и находит себе пассию и на новом месте, встретив медсестру Ларису. Но оказывается, на девушку имеет планы сам капитан Кудашов.
Кого выберет сердце Ларисы: удалого красавца-сержанта или опытного и старшего по званию капитана? Продолжайте смотреть «Солдаты» — 4 сезон сериала уже доступен в отличном качестве на платформе Wink.
Сериал Солдаты 4 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов