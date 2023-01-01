Солдаты. Сезон 4
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4-й сезон

Солдаты (сериал, 2005) сезон 4 смотреть онлайн

9.52005, Солдаты. Сезон 4 19 серий
Драмы, Комедии16+

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Сюжет

Старые герои, новая жизнь: что ждет зрителя в 4 сезоне драмы «Солдаты»? Сериал 2004 года приглашаем смотреть прямо сейчас на Wink.

В мотострелковой части снова перестановки: вместо Нелипы на базу присылают нового младшего сержанта с талантом художника, а Самсонова тем временем высылают из штаба за соблазнение дочери полковника. Однако парень не останавливается и находит себе пассию и на новом месте, встретив медсестру Ларису. Но оказывается, на девушку имеет планы сам капитан Кудашов.

Кого выберет сердце Ларисы: удалого красавца-сержанта или опытного и старшего по званию капитана? Продолжайте смотреть «Солдаты» — 4 сезон сериала уже доступен в отличном качестве на платформе Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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