Солдаты (сериал, 2005) сезон 4 смотреть онлайн

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Старые герои, новая жизнь: что ждет зрителя в 4 сезоне драмы «Солдаты»? Сериал 2004 года приглашаем смотреть прямо сейчас на Wink.



В мотострелковой части снова перестановки: вместо Нелипы на базу присылают нового младшего сержанта с талантом художника, а Самсонова тем временем высылают из штаба за соблазнение дочери полковника. Однако парень не останавливается и находит себе пассию и на новом месте, встретив медсестру Ларису. Но оказывается, на девушку имеет планы сам капитан Кудашов.



Кого выберет сердце Ларисы: удалого красавца-сержанта или опытного и старшего по званию капитана? Продолжайте смотреть «Солдаты» — 4 сезон сериала уже доступен в отличном качестве на платформе Wink.



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