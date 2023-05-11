Солдаты (сериал, 2005) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Практически все персонажи, знакомые зрителям по «третьим» «Солдатам», переходят в четвертый сезон. За исключением младшего сержанты Нелипы. Он побеждает на окружном смотре стенгазет и становится добычей «штабистов».



Вместо него из Штаба округа в мотострелковую часть присылают другого одаренного в художественном смысле сержанта. Юрий Самсонов достойно нес службу в тепленьком месте, пока не «обрюхатил» дочку одного полковника из Штаба. Любвеобильного Самсонова посылают подальше от греха и от Штаба округа.

