Солдаты. Сезон 11
Wink
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Солдаты
11-й сезон

Солдаты (сериал, 2007) сезон 11 смотреть онлайн

9.52007, Солдаты. Сезон 11 12 серий
Драма, Военный16+

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О сериале

На смену одному злу приходит другое: следите за развитием событий в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года доступен целиком на платформе Wink.

Колобков наконец покинул воинскую часть и больше не сможет вставлять палки в колеса честным людям. Но и теперь не все так гладко: на базе появляется новый офицер — майор особого отдела Шкалин. Служаки гадают, зачем этого неприятного типа прислали в часть, а майор тем временем начинает собирать информацию. Очень скоро он будет держать в руках все ниточки от скелетов в шкафах солдат — но зачем скользкому «Шакалину» этот компромат?

Что расследует новоприбывший майор и кому стоит волноваться за свое будущее? Смотрите вместе с нами: сериал «Солдаты», 11 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»