На смену одному злу приходит другое: следите за развитием событий в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года доступен целиком на платформе Wink.



Колобков наконец покинул воинскую часть и больше не сможет вставлять палки в колеса честным людям. Но и теперь не все так гладко: на базе появляется новый офицер — майор особого отдела Шкалин. Служаки гадают, зачем этого неприятного типа прислали в часть, а майор тем временем начинает собирать информацию. Очень скоро он будет держать в руках все ниточки от скелетов в шкафах солдат — но зачем скользкому «Шакалину» этот компромат?



Что расследует новоприбывший майор и кому стоит волноваться за свое будущее? Смотрите вместе с нами: сериал «Солдаты», 11 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink.

