Солдаты (сериал, 2007) сезон 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 11 Серия 1Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 2Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 3Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 4Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 5Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 6Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 7Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 8Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 11 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 11 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 12Бесплатно
О сериале
На смену одному злу приходит другое: следите за развитием событий в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года доступен целиком на платформе Wink.
Колобков наконец покинул воинскую часть и больше не сможет вставлять палки в колеса честным людям. Но и теперь не все так гладко: на базе появляется новый офицер — майор особого отдела Шкалин. Служаки гадают, зачем этого неприятного типа прислали в часть, а майор тем временем начинает собирать информацию. Очень скоро он будет держать в руках все ниточки от скелетов в шкафах солдат — но зачем скользкому «Шакалину» этот компромат?
Что расследует новоприбывший майор и кому стоит волноваться за свое будущее? Смотрите вместе с нами: сериал «Солдаты», 11 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов