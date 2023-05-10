Солдаты (сериал, 2007) сезон 11 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Солдаты
Сезон 11 Серия 1Бесплатно
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Сезон 11 Серия 2Бесплатно
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Сезон 11 Серия 3Бесплатно
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Сезон 11 Серия 4Бесплатно
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Сезон 11 Серия 5Бесплатно
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Сезон 11 Серия 6Бесплатно
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Сезон 11 Серия 7Бесплатно
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Сезон 11 Серия 8Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 10Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 11 Серия 12Бесплатно
О сериале
Коварный Колобков покинул вооруженные силы и расположение воинской части, но авторы сценария одиннадцатого сезона «Солдат», очевидно, решили, что герои сериала не должны особенно расслабляться. По души обитателей воинской части они ввели в сюжет майора особого отдела Шкалина, в котором на первый взгляд сложно рассмотреть отъявленного негодяя. Шкалин познается в сравнении.
С течением сюжета особист приобретает от солдатских острословов негласное прозвище Шакалин. Он собирает своими методами толстую папку ценной информации о каждом из солдат и офицеров. Майор точно знает, как именно надо ее использовать. Шкалин хорошо умеет организовывать сослуживцам неприятности, а вот для событий, происходящих в семье старшего прапорщика Шматко, подходит более драматическое определение – беда. Его жена Маша то и дело исчезает без объяснения причин и мучается от жуткой депрессии. Шматко пытается разгадать этот ребус. На всякий случай он становится еще заботливее и по инерции теряет аппетит и деловую хватку. Сослуживцы не могут понять, что происходит с геройским прапорщиком, пока однажды Шматко не заявляет, что ему нужен отпуск. Он должен отправиться на поиски жены, которая пропала окончательно, оставив на прощание очень странную записку...
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов