Солдаты. Сезон 11. Серия 1
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11-й сезон
1-я серия

Солдаты (сериал, 2007) сезон 11 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.52007, Солдаты. Сезон 11. Серия 1
Военный, Драма16+

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О сериале

Коварный Колобков покинул вооруженные силы и расположение воинской части, но авторы сценария одиннадцатого сезона «Солдат», очевидно, решили, что герои сериала не должны особенно расслабляться. По души обитателей воинской части они ввели в сюжет майора особого отдела Шкалина, в котором на первый взгляд сложно рассмотреть отъявленного негодяя. Шкалин познается в сравнении.

С течением сюжета особист приобретает от солдатских острословов негласное прозвище Шакалин. Он собирает своими методами толстую папку ценной информации о каждом из солдат и офицеров. Майор точно знает, как именно надо ее использовать. Шкалин хорошо умеет организовывать сослуживцам неприятности, а вот для событий, происходящих в семье старшего прапорщика Шматко, подходит более драматическое определение – беда. Его жена Маша то и дело исчезает без объяснения причин и мучается от жуткой депрессии. Шматко пытается разгадать этот ребус. На всякий случай он становится еще заботливее и по инерции теряет аппетит и деловую хватку. Сослуживцы не могут понять, что происходит с геройским прапорщиком, пока однажды Шматко не заявляет, что ему нужен отпуск. Он должен отправиться на поиски жены, которая пропала окончательно, оставив на прощание очень странную записку...

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»