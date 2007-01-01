Солдаты. Сезон 11. Серия 2
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Солдаты
11-й сезон
2-я серия

Солдаты (сериал, 2007) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.52007, Солдаты. Сезон 11. Серия 2
Военный, Комедия16+

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О сериале

Коварный Колобков покинул вооруженные силы и расположение воинской части, но авторы сценария одиннадцатого сезона «Солдат», очевидно, решили, что герои сериала не должны особенно расслабляться. По души обитателей воинской части они ввели в сюжет майора особого отдела Шкалина, в котором на первый взгляд сложно рассмотреть отъявленного негодяя. Шкалин познается в сравнении.

С течением сюжета особист приобретает от солдатских острословов негласное прозвище Шакалин. Он собирает своими методами толстую папку ценной информации о каждом из солдат и офицеров. Майор точно знает, как именно надо ее использовать. Шкалин хорошо умеет организовывать сослуживцам неприятности, а вот для событий, происходящих в семье старшего прапорщика Шматко, подходит более драматическое определение – беда. Его жена Маша то и дело исчезает без объяснения причин и мучается от жуткой депрессии. Шматко пытается разгадать этот ребус. На всякий случай он становится еще заботливее и по инерции теряет аппетит и деловую хватку. Сослуживцы не могут понять, что происходит с геройским прапорщиком, пока однажды Шматко не заявляет, что ему нужен отпуск. Он должен отправиться на поиски жены, которая пропала окончательно, оставив на прощание очень странную записку...

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»