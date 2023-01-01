Солдаты. Сезон 3
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3-й сезон

Солдаты (сериал, 2004) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52004, Солдаты. Сезон 3 16 серий
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Это — конец? Новый виток истории о полюбившихся призывниках в третьем сезоне проекта «Солдаты». Сериал смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.

В новом сезоне над родной военной частью Соколова и Медведева внезапно нависает угроза расформирования. Командир базы майор Зубов сам не свой и отовсюду ждёт подвоха, да и самим солдатам не по себе. Тем временем, будто чтобы подбодрить офицеров, в штаб присылают юную красавицу-медсестру. А во второй роте появляется новый командующий суровый капитан Кудашов. Однако боевой дух в воинской части продолжает падать, и деятельный майор в целях укрепления солдатской морали разворачивает антисексуальную революцию.

Чем эти нововведения обернутся для простых ребят? Расскажет сериал «Солдаты» — 3 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»