Солдаты (сериал, 2004) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Это — конец? Новый виток истории о полюбившихся призывниках в третьем сезоне проекта «Солдаты». Сериал смот�реть онлайн можно на видеоплатформе Wink.



В новом сезоне над родной военной частью Соколова и Медведева внезапно нависает угроза расформирования. Командир базы майор Зубов сам не свой и отовсюду ждёт подвоха, да и самим солдатам не по себе. Тем временем, будто чтобы подбодрить офицеров, в штаб присылают юную красавицу-медсестру. А во второй роте появляется новый командующий суровый капитан Кудашов. Однако боевой дух в воинской части продолжает падать, и деятельный майор в целях укрепления солдатской морали разворачивает антисексуальную революцию.



Чем эти нововведения обернутся для простых ребят? Расскажет сериал «Солдаты» — 3 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



Сериал Солдаты 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.