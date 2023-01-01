Солдаты (сериал, 2004) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно
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Солдаты
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Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Солдаты
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Сезон 3 Серия 10Бесплатно
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Сезон 3 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 3 Серия 15Бесплатно
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Сезон 3 Серия 16Бесплатно
О сериале
Это — конец? Новый виток истории о полюбившихся призывниках в третьем сезоне проекта «Солдаты». Сериал смот�реть онлайн можно на видеоплатформе Wink.
В новом сезоне над родной военной частью Соколова и Медведева внезапно нависает угроза расформирования. Командир базы майор Зубов сам не свой и отовсюду ждёт подвоха, да и самим солдатам не по себе. Тем временем, будто чтобы подбодрить офицеров, в штаб присылают юную красавицу-медсестру. А во второй роте появляется новый командующий суровый капитан Кудашов. Однако боевой дух в воинской части продолжает падать, и деятельный майор в целях укрепления солдатской морали разворачивает антисексуальную революцию.
Чем эти нововведения обернутся для простых ребят? Расскажет сериал «Солдаты» — 3 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов