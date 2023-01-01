Солдаты. Сезон 5
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Солдаты
5-й сезон

Солдаты (сериал, 2005) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно

9.52005, Солдаты. Сезон 5 19 серий
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Начать с чистого листа: в новом сезоне привычные герои уступают место новым. Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — все серии 5 сезона доступны на Wink.

В пятом сезоне в воинскую часть на смену «старичкам» приходят новые бойцы, и все они сильно отличаются от своих предшественников: это новые яркие личности, уникальные характеры и привычки. Главный балагур части, прапорщик, продолжает развлекать всех своими историями, в том числе про найденный у новобранцев коньяк. В части появляется дагестанец со своими байками, восточными специями и даже привезенной с собой бараниной. Мама одного из новичков устраивает скандал, а между двумя «дедами» завязывается драка, последствия которой оказываются тяжелыми для участников.

Кто они — эти юнцы, пришедшие на смену легендарному отряду? Приходите на Wink cмотреть «Солдаты»! 5 сезон сериала доступен в отличном качестве на нашем видеопортале.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»