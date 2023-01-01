Солдаты (сериал, 2005) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 10Бесплатно
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 17Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 18Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 19Бесплатно
О сериале
Начать с чистого листа: в новом сезоне привычные герои уступают место новым. Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — все серии 5 сезона доступны на Wink.
В пятом сезоне в воинскую часть на смену «старичкам» приходят новые бойцы, и все они сильно отличаются от своих предшественников: это новые яркие личности, уникальные характеры и привычки. Главный балагур части, прапорщик, продолжает развлекать всех своими историями, в том числе про найденный у новоб�ранцев коньяк. В части появляется дагестанец со своими байками, восточными специями и даже привезенной с собой бараниной. Мама одного из новичков устраивает скандал, а между двумя «дедами» завязывается драка, последствия которой оказываются тяжелыми для участников.
Кто они — эти юнцы, пришедшие на смену легендарному отряду? Приходите на Wink cмотреть «Солдаты»! 5 сезон сериала доступен в отличном качестве на нашем видеопортале.
Сериал Солдаты 5 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов