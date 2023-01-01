Солдаты (сериал, 2005) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно

Начать с чистого листа: в новом сезоне привычные герои уступают место новым. Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — все серии 5 сезона доступны на Wink.



В пятом сезоне в воинскую часть на смену «старичкам» приходят новые бойцы, и все они сильно отличаются от своих предшественников: это новые яркие личности, уникальные характеры и привычки. Главный балагур части, прапорщик, продолжает развлекать всех своими историями, в том числе про найденный у новоб�ранцев коньяк. В части появляется дагестанец со своими байками, восточными специями и даже привезенной с собой бараниной. Мама одного из новичков устраивает скандал, а между двумя «дедами» завязывается драка, последствия которой оказываются тяжелыми для участников.



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