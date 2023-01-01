Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 смотреть онлайн бесплатно

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Конкуренция Медведевых и Колобковых переходит в решающую фазу: Виктор и Виктория готовы на все, чтобы «убрать» своих главных соперников. Недаром подколковник Колобков имеет такой обширный опыт по части плетения интриг. Но и Медведев не промах — Михаил готов еще побороться за свое место под солнцем. В воинской части жизнь тоже не стоит на месте: Папазогло заявляет, что хочет стать прапорщиком, Данилыч пробует себя в роли боксера, а Шматко наконец переезжает в семейное гнездо, о котором так мечтал.



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