Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Солдаты
Сезон 8 Серия 1Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 2Бесплатно
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Сезон 8 Серия 3Бесплатно
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Сезон 8 Серия 4Бесплатно
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Сезон 8 Серия 5Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 6Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 10Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 11Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 16Бесплатно
О сериале
Решающая аптекарская битва: узнайте, кто кого, в новом сезоне драмы «Солдаты». Сериал 2004 года ждет вас целико�м на платформе Wink!
Конкуренция Медведевых и Колобковых переходит в решающую фазу: Виктор и Виктория готовы на все, чтобы «убрать» своих главных соперников. Недаром подколковник Колобков имеет такой обширный опыт по части плетения интриг. Но и Медведев не промах — Михаил готов еще побороться за свое место под солнцем. В воинской части жизнь тоже не стоит на месте: Папазогло заявляет, что хочет стать прапорщиком, Данилыч пробует себя в роли боксера, а Шматко наконец переезжает в семейное гнездо, о котором так мечтал.
Как сложится судьба героев в новой части сериала? Смотреть «Солдаты», 8 сезон предлагаем вам онлайн в отличном качестве на видеопортале Wink.
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Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Алексан�др
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов