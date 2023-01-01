Солдаты. Сезон 8
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8-й сезон

Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 8 16 серий
Драмы, Военные16+

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О сериале

Решающая аптекарская битва: узнайте, кто кого, в новом сезоне драмы «Солдаты». Сериал 2004 года ждет вас целиком на платформе Wink!

Конкуренция Медведевых и Колобковых переходит в решающую фазу: Виктор и Виктория готовы на все, чтобы «убрать» своих главных соперников. Недаром подколковник Колобков имеет такой обширный опыт по части плетения интриг. Но и Медведев не промах — Михаил готов еще побороться за свое место под солнцем. В воинской части жизнь тоже не стоит на месте: Папазогло заявляет, что хочет стать прапорщиком, Данилыч пробует себя в роли боксера, а Шматко наконец переезжает в семейное гнездо, о котором так мечтал.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»