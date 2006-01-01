Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главными героями поистине драматических событий остаются представители двух семей - Колобковы и Медведевы. Коварство и бескомпромиссность Колобковых переходят в решающую фазу. Виктор и Виктория решают поставить «крест» на бизнесе Медведева, ну или как минимум стать его владельцами. В этом деле ключевую роль играет злой гений подполковника Колобкова. Но - даже на хитрющего Колобка, как оказывается, всегда найдется решительный и не менее хитрый Медведь. Противостояние давних неприятелей достигает наивысшего напряжения��…





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