Солдаты. Сезон 8. Серия 4
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8-й сезон
4-я серия

Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 8. Серия 4
Военные, Комедии16+

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Сюжет

Главными героями поистине драматических событий остаются представители двух семей - Колобковы и Медведевы. Коварство и бескомпромиссность Колобковых переходят в решающую фазу. Виктор и Виктория решают поставить «крест» на бизнесе Медведева, ну или как минимум стать его владельцами. В этом деле ключевую роль играет злой гений подполковника Колобкова. Но - даже на хитрющего Колобка, как оказывается, всегда найдется решительный и не менее хитрый Медведь. Противостояние давних неприятелей достигает наивысшего напряжения…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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