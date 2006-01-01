Солдаты (сериал, 2006) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.52006, Солдаты. Сезон 8. Серия 4
Военные, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 1Бесплатно
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Сезон 8 Серия 2Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 3Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 5Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 6Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 9Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 10Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 11Бесплатно
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 12Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 8 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 8 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
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Сюжет
Главными героями поистине драматических событий остаются представители двух семей - Колобковы и Медведевы. Коварство и бескомпромиссность Колобковых переходят в решающую фазу. Виктор и Виктория решают поставить «крест» на бизнесе Медведева, ну или как минимум стать его владельцами. В этом деле ключевую роль играет злой гений подполковника Колобкова. Но - даже на хитрющего Колобка, как оказывается, всегда найдется решительный и не менее хитрый Медведь. Противостояние давних неприятелей достигает наивысшего напряжения…
Сериал Солдаты 8 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов