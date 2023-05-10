Новая жизнь высших чинов: следите за перипетиями в судьбе майора, полковника и других верхушек командования. Смотреть сериал «Солдаты» по-прежнему можно целиком на Wink.



Воинской частью продолжает руководить полковник Зубов, однако судьба уготовила ему сюрприз — ведь кадровые перестановки всегда как гром среди ясного неба. Злобного майора Шкалина, как и многих, изменит любовь: нежное чувство заставит сурового офицера пересмотреть приоритеты на службе и в жизни. Тем временем подполковник Староконь не отстает от товарищей и тоже гонится за страстями. А вот на службе не все слава богу: опытного командира кое-кто все же сумел «подсидеть»...



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