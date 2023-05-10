Солдаты. Сезон 13
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13-й сезон

Солдаты (сериал, 2007) сезон 13 смотреть онлайн

9.52007, Солдаты. Сезон 13 64 серии
Драма, Военный16+

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О сериале

Новая жизнь высших чинов: следите за перипетиями в судьбе майора, полковника и других верхушек командования. Смотреть сериал «Солдаты» по-прежнему можно целиком на Wink.

Воинской частью продолжает руководить полковник Зубов, однако судьба уготовила ему сюрприз — ведь кадровые перестановки всегда как гром среди ясного неба. Злобного майора Шкалина, как и многих, изменит любовь: нежное чувство заставит сурового офицера пересмотреть приоритеты на службе и в жизни. Тем временем подполковник Староконь не отстает от товарищей и тоже гонится за страстями. А вот на службе не все слава богу: опытного командира кое-кто все же сумел «подсидеть»...

Что ждет героев, сражающихся сразу на военном и любовном фронтах? Смотреть «Солдаты», 13 сезон, приглашаем вас на видеопортале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»