Солдаты (сериал, 2007) сезон 13 смотреть онлайн
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Солдаты
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Сезон 13 Серия 35Бесплатно
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Сезон 13 Серия 36Бесплатно
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Сезон 13 Серия 37Бесплатно
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Сезон 13 Серия 38Бесплатно
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Сезон 13 Серия 39Бесплатно
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Сезон 13 Серия 40Бесплатно
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Сезон 13 Серия 41Бесплатно
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Сезон 13 Серия 42Бесплатно
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Сезон 13 Серия 44Бесплатно
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Сезон 13 Серия 59Бесплатно
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Сезон 13 Серия 60Бесплатно
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Сезон 13 Серия 61Бесплатно
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Сезон 13 Серия 62Бесплатно
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О сериале
Новая жизнь высших чинов: следите за перипетиями в судьбе майора, полковника и других верхушек командования. Смотреть сериал «Солдаты» по-прежнему можно целиком на Wink.
Воинской частью продолжает руководить полковник Зубов, однако судьба уготовила ему сюрприз — ведь кадровые перестановки всегда как гром среди ясного неба. Злобного майора Шкалина, как и многих, изменит любовь: нежное чувство заставит сурового офицера пересмотреть приоритеты на службе и в жизни. Тем временем подполковник Староконь не отстает от товарищей и тоже гонится за страстями. А вот на службе не все слава богу: опытного командира кое-кто все же сумел «подсидеть»...
Что ждет героев, сражающихся сразу на военном и любовном фронтах? Смотреть «Солдаты», 13 сезон, приглашаем вас на видеопортале Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов