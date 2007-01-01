Солдаты (сериал, 2007) сезон 13 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

В тринадцатом сезоне командир части подполковник Зубов будет по-прежнему успешно руководить вверенной ему частью. Он и не подозревает, что впереди - череда удивительных кадровых перестановок. Майор Шкалин встретит свою настоящую любовь, которая во многом изменит его жизнь и характер. Ставший холостяком подполковник Староконь вновь пустится в амурные приключения. К сожалению, в его служебных делах всё будет далеко не безоблачно. Он попадёт в сети нового «злодея» и лишится должности, а может, и не лишится – это как посмотреть…



А вот у капитана Приходько начнется воистину веселая жизнь. Он, в отличие от подполковника, получит новую должность, переживёт бурный роман с чепочницей Зотовой и даже, в конце концов, совершит подвиг. Старший лейтенант Куренков станет курсантом-миротворцем и пройдёт тяжёлый путь подготовки под руководством майора Мафонина. А среди курсантов- миротворцев мы увидим кое-кого из наших старых знакомых – бывших солдат. Приняв участие в выполнении нескольких миротворческих миссий, Куренков вернётся в родную часть, в родную вторую роту. Прапорщику Соколову предстоит раскрыть некие семейные тайны. А их с Варей любовь подвергнется большим испытаниям на прочность и верность. Прапорщик Топалова получит орден за свои прежние боевые заслуги, станет старшим прапорщиком и даже попробует наладить свою личную жизнь, а вот насколько это у нее получится – большой вопрос. Старший прапорщик Данилюк переживёт не один «залёт» и его дальнейшая служба в армии будет находиться под угрозой… Прапорщик Ковальский затоскует по морю и укатит на Дальний Восток вместе со своей женой – Тамарой Славской. А в части появятся новые герои – медсестра Даша Кобякова, молодые лейтенанты – Макеев и Кулешов, а также мы познакомимся майором Кайгородовым, до сих пор пребывавшим в тени нашего повествования. Мы попрощаемся с полюбившимся всем дедами – Котом, Максименко, Цлавом, Кичибековым и Скрипкой. После дембеля Кот таки женится на своей Любе, а прапорщик Соколов устроит им свадебный сюрприз. А в часть придёт новое молодое пополнение, которому ещё предстоит изучить нелёгкую воинскую науку. У каждого из них своя судьба, свой характер. Каждый по-своему будет привыкать к нелегким солдатским будням, и, конечно, все они будут попадать в курьёзные ситуации, набивать шишки и учиться быть Солдатами.



